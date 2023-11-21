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Юринова Агафья Кузьминична

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1877 ст.

Отец: Юринов Кузьма Григорьевич

Мать: Юринова Александра Андреевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.09.1896 ст.

Муж: Юринов Александр Леонтьевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1897 ст.

Дочь: Юринова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.04.1899 ст.

Дочь: Юринова Александра Александровна

Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1906 ст.

Сын: Юринов Василий Александрович

Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1911 ст.

Дочь: Юринова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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