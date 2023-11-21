Юринова Агафья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения20.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1877 ст.
Бракосочетание
06.09.1896 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1897 ст.
Дочь: Юринова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.04.1899 ст.
Дочь: Юринова Александра Александровна
Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.02.1906 ст.
Сын: Юринов Василий Александрович
Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.05.1911 ст.
Дочь: Юринова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Юринов Александр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно