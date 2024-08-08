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Смирнов Артемий Михеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Смирнов Михей Степанович

Мать: Смирнова Наталья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова О

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Смирнова О

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-117об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Смирнова О

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-117об
Военная служба
С 1855
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-117об Рекрут
Смерть
Неизвестно

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