Смирнов Артемий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Смирнов Михей Степанович
Мать: Смирнова Наталья
ГАСО, рев1834, 21л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова О
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Смирнова О
ГАСО, 179-1-213-117об
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Смирнова О
ГАСО, 179-1-213-117об
Военная служба
С 1855
ГАСО, 179-1-213-117об Рекрут
Смерть
Неизвестно