Kreingold Ester
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kreingold Mark
Отец ребёнка: Kreingold Arkady (Avraham)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kreingold Larisa
Отец ребёнка: Kreingold Arkady (Avraham)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kreingold Boris
Отец ребёнка: Kreingold Arkady (Avraham)