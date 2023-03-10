Скрынник Лука Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Скрынник Илья Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1887
Сын: Скрынник Петр Лукич
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Скрынник Павел Лукич
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Скрынник Феодора Лукинична
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1892
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Скрынник Екатерина Лукинична
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скрынник Иосиф Лукич
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1899
Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно