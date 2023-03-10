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Скрынник Лука Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Скрынник Илья Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1887

Сын: Скрынник Петр Лукич

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Скрынник Павел Лукич

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Скрынник Феодора Лукинична

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Скрынник Максим Лукич

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Скрынник Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скрынник Иосиф Лукич

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Скрынник Тимофей Лукич

Мать ребёнка: Скрынник Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрынник Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрынник Пелагея Стефановна

Смерть
Неизвестно
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