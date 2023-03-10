Скрынник (Тосенкова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрынник (Тосенкова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тосенков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1887

Сын: Скрынник Петр Лукич

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Скрынник Павел Лукич

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Скрынник Феодора Лукинична

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Скрынник Максим Лукич

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Скрынник Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скрынник Иосиф Лукич

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Скрынник Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрынник Лука Ильич

Смерть
Неизвестно
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