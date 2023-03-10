Скрынник (Тосенкова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Тосенков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1887
Сын: Скрынник Петр Лукич
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Скрынник Павел Лукич
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Скрынник Феодора Лукинична
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
12.08.1892
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Скрынник Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скрынник Иосиф Лукич
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Рождение ребёнка
19.02.1899
Отец ребёнка: Скрынник Лука Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрынник Лука Ильич
Смерть
Неизвестно