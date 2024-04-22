Гультяев Никита Фомич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.07.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.03.1876 ст.
Дочь: Гультяева Анна Никитична
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.
Дочь: Гультяева Анна Никитична
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1908 ст.