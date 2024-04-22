Гультяев Никита Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяев Никита Фомич

Гультяев Никита Фомич

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Гультяев Сергей Никитич

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.

Сын: Гультяев Василий Никитич

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1876 ст.

Дочь: Гультяева Анна Никитична

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.

Дочь: Гультяева Анна Никитична

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.

Сын: Гультяев Ермолай Никитич

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Тимофеевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Агафья Тимофеевна

Смерть
12.07.1908 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close