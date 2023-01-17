Дубровина (Плеханова) Аграфена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Плеханов Яков Алексеев
Мать: Плеханова Маремьяна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дубровин Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Дубровин Трофим Михайлов
Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно