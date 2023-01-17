Дубровина (Плеханова) Аграфена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Плеханова) Аграфена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Плеханов Яков Алексеев

Мать: Плеханова Маремьяна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дубровин Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Дубровин Трофим Михайлов

Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Трофим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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