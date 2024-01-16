Непогодьева Хиония Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Хиония Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Непогодьев Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Непогодьев Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Алексей Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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