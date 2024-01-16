Непогодьева Хиония Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Непогодьев Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Непогодьев Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно