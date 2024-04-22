Jeske (Wolf) Bertha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jeske (Wolf) Bertha

Место рождения

Роговка

Дата рождения

11.11.1910

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910

Отец: Wolf Samuel Gustav

Мать: Wolf Emilie

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