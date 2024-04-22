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Jeske (Wolf) Bertha
Jeske (Wolf) Bertha
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Древо
Место рождения
Роговка
Дата рождения
11.11.1910
Пол
Женский
Отец
Wolf Samuel Gustav
1887 г.р.
Мать
Wolf (Dobslaff) Emilie
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910
Отец:
Wolf Samuel Gustav
Мать:
Wolf Emilie
Роговка
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