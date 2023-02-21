Стукалин Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стукалин Фёдор Никифорович
Мать: Екатерина Филатовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Стукалин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Стукалин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
погиб на войне
Смерть
Неизвестно