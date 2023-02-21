Стукалин Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалин Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стукалин Фёдор Никифорович

Мать: Екатерина Филатовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Стукалин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Стукалин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
погиб на войне
Смерть
Неизвестно
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