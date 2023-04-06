Кирдянова (Сараева) Евдокия /Олда/
Место рождения
Дата рождения14.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Отец: Сараев Евдоким Власович
Мать: Сараева Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кирдянов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирдянов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирдянов ?
Смерть
Неизвестно
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область