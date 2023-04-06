Кирдянова (Сараева) Евдокия /Олда/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирдянова (Сараева) Евдокия /Олда/

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907

Отец: Сараев Евдоким Власович

Мать: Сараева Мария Матвеевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кирдянов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирдянов Василий Вася/

Отец ребёнка: Кирдянов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирдянов ?

Смерть
Неизвестно
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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