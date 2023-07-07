Мустакимова (Игдисанова) Танзиля Ахметхатиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустакимова (Игдисанова) Танзиля Ахметхатиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Грязнова Фирдания Набиевна

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Дахи Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Шадит Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Фаниль Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Раиль Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Вазиль Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василя Набиевна

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустакимов Вакиль Набиевич

Отец ребёнка: Мустакимов Наби

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустакимов Наби

Смерть
Неизвестно
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