Мустакимова (Игдисанова) Танзиля Ахметхатиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Грязнова Фирдания Набиевна
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустакимов Шадит Набиевич
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустакимов Фаниль Набиевич
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустакимов Раиль Набиевич
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустакимов Вазиль Набиевич
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василя Набиевна
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустакимов Вакиль Набиевич
Отец ребёнка: Мустакимов Наби
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустакимов Наби
Смерть
Неизвестно