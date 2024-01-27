Болотинь (Бучнева Buchnoff) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотинь (Бучнева Buchnoff) Анна Ивановна

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Место рождения

г.Карс - Турция Российская империя

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич

Мать: Анна

г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Болотинь Иван Иванович

Отец ребёнка: Болотинь Bolotin Иван Тимофееч

San Francisco County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотинь Bolotin Иван Тимофееч

Смерть
Неизвестно
San Francisco County, California, USA
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