Болотинь (Бучнева Buchnoff) Анна Ивановна
Место рожденияг.Карс - Турция Российская империя
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич
Мать: Анна
г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Болотинь Bolotin Иван Тимофееч
San Francisco County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
San Francisco County, California, USA