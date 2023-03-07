Наймушина Матрона Деева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Васса Иосифова
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Наймушин Владимир Иосифов
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848