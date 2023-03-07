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Наймушина Матрона Деева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Васса Иосифова

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Наймушин Владимир Иосифов

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Наймушин Семен Иосифов

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Наймушин Хрисанф Иосифов

Отец ребёнка: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Иосиф (Осип) Трефилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
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