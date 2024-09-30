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Койвистойнен Петр Абрамович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.07.1850

Дата смерти

18.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1872

Жена: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна

Рождение ребёнка
16.09.1881

Дочь: (Койвистойнен) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Койвистойнен Андрей Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Койвистойнен Петр Петрович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.08.1916

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