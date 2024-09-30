Койвистойнен Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения08.07.1850
Дата смерти18.08.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1872
Рождение ребёнка
16.09.1881
Дочь: (Койвистойнен) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Койвистойнен Андрей Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1888
Сын: Койвистойнен Петр Петрович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна
Смерть
18.08.1916