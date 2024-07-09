Сплошная (Моторина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сплошная (Моторина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сплошный Семён Демьянович (Дементиевич)

Мать: Сплошная (Кузьменко) Анна Алексеевна

Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Моторин Даниил Парфентьевич

Поручители: По жениху: - Коновкин Матвей - Холод Иван По невесте: - Шамота Дмитрий - Кузьменко Никита?
Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Моторина Меланья Данииловна

Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич

Восприемники: 1. Коновкин Матвей Никифорович 2. Моторина Парфентия дочь Екатерина, девица
Рождение ребёнка
01.07.1878

Сын: Моторин Терентий Даниилович

Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич

Восприемники: 1. Сплошной Поликарп Семенович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Восприемник
26.06.1880
Тарасенко Февронья Отец - Тарасенко Макар Филиппович, бессрочно отпускной солдат Мать - Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
10.02.1881

Сын: Моторин Алексей Даниилович

Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич

Восприемники: 1. Коновкин Матвей Никифорович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Рождение ребёнка
25.09.1883

Сын: Моторин Иван Даниилович

Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич

Восприемники: 1. Сплошный Поликарп Семенович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Восприемник
05.02.1886
Бодрягин Парфентий Отец - Бодрягин Алексей Герасимович Мать - Лукия Федоровна
Рождение ребёнка
03.05.1887

Сын: Моторин Феодосий Даниилович

Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич

Восприемники: 1. Мосейко Даниил Григорьевич, гос. крестьянин села Поповки Бердянского уезда Таврической губернии 2. Псаломщика Иваницкого Феофила жена Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно

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