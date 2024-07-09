Сплошная (Моторина) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
19.01.1875
Поручители: По жениху: - Коновкин Матвей - Холод Иван По невесте: - Шамота Дмитрий - Кузьменко Никита?
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Моторина Меланья Данииловна
Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич
Восприемники: 1. Коновкин Матвей Никифорович 2. Моторина Парфентия дочь Екатерина, девица
Рождение ребёнка
01.07.1878
Сын: Моторин Терентий Даниилович
Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич
Восприемники: 1. Сплошной Поликарп Семенович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Восприемник
26.06.1880
Тарасенко Февронья Отец - Тарасенко Макар Филиппович, бессрочно отпускной солдат Мать - Евдокия Ларионовна
Рождение ребёнка
10.02.1881
Сын: Моторин Алексей Даниилович
Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич
Восприемники: 1. Коновкин Матвей Никифорович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Рождение ребёнка
25.09.1883
Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич
Восприемники: 1. Сплошный Поликарп Семенович 2. Рыжова Тимофея жена Екатерина Парфентьевна (Моторина)
Восприемник
05.02.1886
Бодрягин Парфентий Отец - Бодрягин Алексей Герасимович Мать - Лукия Федоровна
Рождение ребёнка
03.05.1887
Сын: Моторин Феодосий Даниилович
Отец ребёнка: Моторин Даниил Парфентьевич
Восприемники: 1. Мосейко Даниил Григорьевич, гос. крестьянин села Поповки Бердянского уезда Таврической губернии 2. Псаломщика Иваницкого Феофила жена Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно