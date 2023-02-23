Кучур Петр Степанович
Место рожденияГродненская епархия , Брестский уезд
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Гродненская епархия , Брестский уезд
Бракосочетание
22.?.1911
Жена: Екатерина Дурасова
Работа или профессия
Неизвестно
1 Закаспийский железно-дорожный батальон
нижний чин
Смерть
Неизвестно