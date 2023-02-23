Кучур Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучур Петр Степанович

Кучур Петр Степанович

avatar

Место рождения

Гродненская епархия , Брестский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродненская епархия , Брестский уезд
Бракосочетание
22.?.1911

Жена: Екатерина Дурасова

Работа или профессия
Неизвестно
1 Закаспийский железно-дорожный батальон
нижний чин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close