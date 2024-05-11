Краева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Краев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краева) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Краев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краев Николай
Рождение ребёнка
17.01.1929
Отец ребёнка: Краев Николай
Рождение ребёнка
17.01.1929
Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич
Смерть
1977