Краева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Краев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краева) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Краев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Краев Николай

Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Краев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Краев Николай

Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Краев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Краев Николай Алексеевич

Смерть
1977

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