Кантеев Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кантеев Петр Степанов
Мать: Кантеева Ксения Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кантеева) Евфросиния Васильева
Мать ребёнка: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кантеев Александр Васильев
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова