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Кантеев Василий Петров

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кантеев Петр Степанов

Мать: Кантеева Ксения Павлова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кантеева) Евфросиния Васильева

Мать ребёнка: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кантеев Федор Васильев

Мать ребёнка: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кантеев Александр Васильев

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: (Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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