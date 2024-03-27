(Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кантеев Василий Петров

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кантеева) Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кантеев Федор Васильев

Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1910
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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