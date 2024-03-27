(Матрона Федорова /) Матрона Филиппова / Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кантеева) Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров
Смерть
1910
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Кантеев Василий Петров