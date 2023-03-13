Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Якимовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Якимовъ Логинъ
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Якимовъ Максимъ
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева
Бракосочетание
Неизвестно