Якимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Семенъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Якимовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Якимовъ Логинъ

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Якимовъ Максимъ

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Клементьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Авдотья Клементьева

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