Якимова Авдотья Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Якимовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Якимъ
Рождение ребёнка
1728
Сын: Якимовъ Логинъ
Отец ребёнка: Якимъ
Рождение ребёнка
1730
Сын: Якимовъ Максимъ
Отец ребёнка: Якимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимъ