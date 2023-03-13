Якимова Авдотья Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова Авдотья Клементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Якимовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Якимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Якимовъ Логинъ

Отец ребёнка: Якимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Якимовъ Максимъ

Отец ребёнка: Якимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимъ

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