Кошелев Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.

Дочь: Абакумова (Кошелева) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Кошелева (Агаркова) Варвара Николаевна

Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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