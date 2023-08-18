Кошелев Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.
Дочь: Абакумова (Кошелева) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Кошелева (Агаркова) Варвара Николаевна
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно