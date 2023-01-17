Рязанцов Никифор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Никифор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Рязанцов Никон Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Рязанцов Радион Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
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