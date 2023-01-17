Рязанцов Никифор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Рязанцов Никон Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Рязанцов Радион Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710