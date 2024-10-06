Шеронова Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1937
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1937
Отец: Кутузов Сергей Федорович
Мать: Кутузова Анна Павловна
Бракосочетание
27.07.1957
Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеронов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеронов Александр Иванович
Смерть
1966
Новый Курдюм, Кадыйский муниципальный район, Костромская область