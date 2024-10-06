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Шеронова Александра Сергеевна

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Место рождения

Кондома, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

23.04.1937

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1937

Отец: Кутузов Сергей Федорович

Мать: Кутузова Анна Павловна

Кондома, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
27.07.1957

Муж: Шеронов Александр Иванович

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеронов Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеронов Александр Иванович

Смерть
1966
Новый Курдюм, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

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