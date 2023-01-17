Кондрашова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Кондрашов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кондрашов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кондрашов Гаврила Фёдорович
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Кондрашова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Кондрашова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Кондрашова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кондрашова Аграфена Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кондрашова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Смерть
1855