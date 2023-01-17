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Кондрашова Анна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Кондрашов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кондрашов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кондрашов Гаврила Фёдорович

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кондрашов Аким Фёдорович

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Кондрашова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Кондрашова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Кондрашова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кондрашова Аграфена Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кондрашова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1855
Тула, город Тула, Тульская область
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