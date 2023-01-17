Михайлова (Артемьева) Мария Ар емьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Артемьева) Мария Ар емьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Слава Матвеевич

Отец ребёнка: Михайлов Матвей Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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