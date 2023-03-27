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Скипетров Пётр Иванович

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Место рождения

село Станки, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.07.1863

Дата смерти

19.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1863

Отец: Скипетров Иван Ефимович

Мать: Скипетрова Авдотья Львовна

село Станки, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Шлиссельбугский пр., д.1/3, кв.7 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипетров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипетров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипетров Николай Петрович

Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипетрова Антонина Николаевна

Смерть
19.01.1918
Петроград, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Тихвинское кладбище Санкт-Петербурга
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