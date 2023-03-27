Скипетров Пётр Иванович
Место рождениясело Станки, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Дата рождения04.07.1863
Дата смерти19.01.1918
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1863
село Станки, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Шлиссельбугский пр., д.1/3, кв.7 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипетров Михаил Петрович
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипетров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипетров Николай Петрович
Мать ребёнка: Скипетрова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1918
Петроград, РСФСР
Похороны
Неизвестно
Тихвинское кладбище Санкт-Петербурга