Трофим Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.07.1812
Дата смерти15.12.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1812
Отец: Кирилл Киприянович
Мать: Агриппина Екимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Петровна
Крещение
20.07.1812
Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: крестьянин Иван Ефимов и крестьянская жена Агафья Киприянова
Смерть
15.12.1833
от горячки