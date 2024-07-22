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Трофим Кириллович

Место рождения

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.07.1812

Дата смерти

15.12.1833

Пол

Мужской

Отец

С 1783 по 1785 г.р.

Мать

С 1778 по 1781 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1812

Отец: Кирилл Киприянович

Мать: Агриппина Екимовна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Петровна

Крещение
20.07.1812
Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: крестьянин Иван Ефимов и крестьянская жена Агафья Киприянова
Смерть
15.12.1833
от горячки

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