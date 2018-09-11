Морозов Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1936

Дата смерти

11.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1967

Дочь: Белова Диана Владимировна

Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Владимировна

Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна

Смерть
11.09.2018
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