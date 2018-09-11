Морозов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1936
Дата смерти11.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1967
Дочь: Белова Диана Владимировна
Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Галина Владимировна
Мать ребёнка: Морозова Валентина Васильевна
Смерть
11.09.2018