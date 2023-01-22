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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Николай Петрович
Отец ребёнка: Гончаренко Пётр Евстафиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Валентин Петрович
Отец ребёнка: Гончаренко Пётр Евстафиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Александр Петрович
Отец ребёнка: Гончаренко Пётр Евстафиевич