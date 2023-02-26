Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Петров

Александр Петров

avatar

Место рождения

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Шотиков Пётр Лаврентиев

Мать: Шотикова Пелагия Митрофанова

д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Дорофей Александров

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
12.11.1915

Дочь: Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close