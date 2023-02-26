Александр Петров
Место рожденияд.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
д.Долгая Нива Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Дорофей Александров
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно