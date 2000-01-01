Лугачёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугачёв Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1914

Дата смерти

18.04.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914

Отец: Лугачёв Иван

Мать: Лугачёва ?

Смерть
18.04.1915
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