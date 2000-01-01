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Лугачёв Михаил
Лугачёв Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1914
Дата смерти
18.04.1915
Пол
Мужской
Отец
Лугачёв Иван
Около 1889 г.р.
Мать
Лугачёва ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914
Отец:
Лугачёв Иван
Мать:
Лугачёва ?
Смерть
18.04.1915
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