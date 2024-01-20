Вадиванов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1954
Сын: Вадиванов Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.1954
Сын: Вадиванов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Вадиванова Минисагида Галимзяновна
Смерть
Неизвестно