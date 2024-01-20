Вадиванов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадиванов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1954

Сын: Вадиванов Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.1954

Сын: Вадиванов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Вадиванова Минисагида Галимзяновна

Смерть
Неизвестно

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