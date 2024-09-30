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Коттилайнен (Лавонен) Анна Иосифовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1876

Отец: Лавонен Иосиф Андреевич

Мать: Лавонен (Райккерус) Мария Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.11.1904

Муж: Коттилайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
04.08.1910

Сын: Коттилайнен Петр Петрович

Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: (Коттилайнен) Анна-Мария Петровна

Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
17.06.1915

Сын: Коттилайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович

Смерть
Неизвестно

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