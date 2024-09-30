Коттилайнен (Лавонен) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1876
Бракосочетание
14.11.1904
Рождение ребёнка
04.08.1910
Сын: Коттилайнен Петр Петрович
Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: (Коттилайнен) Анна-Мария Петровна
Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
17.06.1915
Сын: Коттилайнен Иван Петрович
Отец ребёнка: Коттилайнен Петр Адамович
Смерть
Неизвестно