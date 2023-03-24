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Митрофанов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1912

Дата смерти

25.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912

Отец: Митрофанов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1938

Сын: Митрофанов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
21.10.2001

Жена: Митрофанова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горничнова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна

Смерть
25.07.1988
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