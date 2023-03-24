Митрофанов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1912
Дата смерти25.07.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912
Отец: Митрофанов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1938
Сын: Митрофанов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
21.10.2001
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горничнова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Ефимовна
Смерть
25.07.1988