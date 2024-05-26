Куккоев Дмитрий Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуккоев Дмитрий Феофилактович

Куккоев Дмитрий Феофилактович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Куккоев Филат (Феофилакт) Елисеевич

Мать: Куккоева Ульяна (Юлиана) Васильевна (Кузьминична?)

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
23.07.1867

Жена: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Куккоев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1870

Дочь: Куккоева Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1874

Дочь: Куккоева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1878

Сын: Куккоев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.