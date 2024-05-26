Куккоев Дмитрий Феофилактович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
23.07.1867
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Куккоев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
08.10.1870
Дочь: Куккоева Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
21.05.1874
Дочь: Куккоева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
04.01.1878
Сын: Куккоев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Куккоева (Карпова) Татьяна Романовна
Смерть
Неизвестно