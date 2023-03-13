Олимпиевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиевъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Естифеевъ Олимпий

Мать: Татьяна Родионова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Алентьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Олимпиевъ Никита

Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиева Стефанида Тимофеева

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