Олимпиевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Естифеевъ Олимпий
Мать: Татьяна Родионова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алентьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Олимпиевъ Никита
Мать ребёнка: Олимпиева Стефанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно