Романова (Naryshkina) Natalia Кирилловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1651
Дата смерти25.01.1694
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1651
Бракосочетание
1671
Рождение ребёнка
09.06.1672
Сын: Romanov Peter Alekseevich
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1673
Дочь: Romanova Natalja Alekseevna Алексеевна
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1674
Дочь: Romanova Theodora Alekseevna
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1694
Похороны
1694
Вознесенский Монастырь
Вознесенский Монастырь