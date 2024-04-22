Романова (Naryshkina) Natalia Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Naryshkina) Natalia Кирилловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.08.1651

Дата смерти

25.01.1694

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1671

Муж: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1672

Сын: Romanov Peter Alekseevich

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1673

Дочь: Romanova Natalja Alekseevna Алексеевна

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.09.1674

Дочь: Romanova Theodora Alekseevna

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1694
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1694
Вознесенский Монастырь
Вознесенский Монастырь
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