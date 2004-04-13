Фирсова Анна Феопемптовна 12.02.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФирсова Анна Феопемптовна

Фирсова Анна Феопемптовна

Место рождения

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния

Дата рождения

12.02.1916

Дата смерти

13.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
21.09.1936

Сын: Фирсов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Фирсов Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Фирсов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Фирсов Сергей Тихонович

Смерть
13.04.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.