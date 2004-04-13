Фирсова Анна Феопемптовна
Место рожденияд. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Дата рождения12.02.1916
Дата смерти13.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Озерки, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Разанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1936
Отец ребёнка: Фирсов Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Фирсов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Фирсов Сергей Тихонович
Смерть
13.04.2004
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.