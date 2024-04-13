Филиппова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Филиппов Степан Никитович

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Филиппова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Филиппов Филипп Никитович

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Филиппова Агафья Никитична

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Филиппова Ирина Никитична

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Филиппова Анна Никитична

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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