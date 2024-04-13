Филиппова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Филиппов Степан Никитович
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Филиппова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Филиппов Филипп Никитович
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Филиппова Агафья Никитична
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Филиппова Ирина Никитична
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Филиппова Анна Никитична
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно