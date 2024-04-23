Кузнецова (Остапенко) Полина (Пелогея)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1929
Дата смерти09.05.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1929
Отец: Остапенко Петр Петрович
Мать: Остапенко Анна
Рождение ребёнка
25.01.?
Сын: Кузнецов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1950
Дочь: Собецкая (Шапаренко) Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Шепаренко Григорий Далмантович
Смерть
09.05.?