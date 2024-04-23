Кузнецова (Остапенко) Полина (Пелогея) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Остапенко) Полина (Пелогея)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1929

Дата смерти

09.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1929

Отец: Остапенко Петр Петрович

Мать: Остапенко Анна

Рождение ребёнка
25.01.?

Сын: Кузнецов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1950

Дочь: Собецкая (Шапаренко) Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Шепаренко Григорий Далмантович

Смерть
09.05.?

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