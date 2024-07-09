Ананьина Васса Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1809
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ананьин Исидор/Сидор Андреевич
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Ананьин Амос/Моисей Андреевич
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Смерть
После 1857