Ананьина Васса Борисовна Между 1797 и 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньина Васса Борисовна

Ананьина Васса Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1809

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Ананьин Лука Андреевич

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ананьин Исидор/Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Ананьин Амос/Моисей Андреевич

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.