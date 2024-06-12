Василий Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фекла Степановна

Упоминание
1776
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР вдова Фекла Степанова 53 Егор Сергеев 25 жена его Евдокия Максимовна 21 брат его Василий 18
Смерть
Неизвестно

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