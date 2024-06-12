Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фекла Степановна
Упоминание
1776
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР вдова Фекла Степанова 53 Егор Сергеев 25 жена его Евдокия Максимовна 21 брат его Василий 18
Смерть
Неизвестно