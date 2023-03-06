Саламатов Никита Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саламатов Данил
Мать: Саламатова Анна Евсеева
Рождение ребёнка
10.09.1823
Сын: Саламатов Иоанн Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1827
Сын: Саламатов Евфимий Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1830
Сын: Саламатов Елизар Никитович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно