Саламатов Никита Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламатов Никита Данилович

Саламатов Никита Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саламатов Данил

Мать: Саламатова Анна Евсеева

Рождение ребёнка
10.09.1823

Сын: Саламатов Иоанн Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1827

Сын: Саламатов Евфимий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1830

Сын: Саламатов Елизар Никитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close