Хасанова (Галиева) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Галиева) Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Камиль Баширович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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