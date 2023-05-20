Захаров-Леванин (Леонтьев) Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892 ст.
Отец: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1916 ст.
Дочь: Леванина (Александрова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Афанасьева) Анастасия Феодоровна
Рождение ребёнка
17.07.1918 ст.
Смерть
Неизвестно