Захаров-Леванин (Леонтьев) Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Леванин (Леонтьев) Алексей Александрович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892 ст.

Отец: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1912 ст.

Жена: Кузнецова (Афанасьева) Анастасия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1916 ст.

Дочь: Леванина (Александрова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Афанасьева) Анастасия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1918 ст.

Сын: Леванин (Александров) Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Афанасьева) Анастасия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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