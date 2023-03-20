Дан-Неренгин Анатолий Ишевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953
Отец: Дан-Неренгин Ишь
Бракосочетание
01.09.1978
Рождение ребёнка
19.06.1979
Дочь: Дан-Неренгин Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Дан-Неренгин Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Дан-Неренгин Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Дан-Неренгин Галина Анатольевна