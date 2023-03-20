Дан-Неренгин Анатолий Ишевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дан-Неренгин Анатолий Ишевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953

Отец: Дан-Неренгин Ишь

Мать: Дан-Неренгин Вера Степановна

Бракосочетание
01.09.1978

Жена: Дан-Неренгин Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
19.06.1979

Дочь: Дан-Неренгин Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Дан-Неренгин Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Дан-Неренгин Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Дан-Неренгин Галина Анатольевна

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