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Кокушкинъ Степанъ

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Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кокушкинъ Андрей

Мать: Кокушкина Мафра Осипова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кувшинова Клюшина Дарья

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кокушкинъ Игнатий

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Антонова Ирина

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна

Военная служба
1782
Военная служба
1782
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Татьяна

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