Кокушкинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кокушкинъ Андрей
Мать: Кокушкина Мафра Осипова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кувшинова Клюшина Дарья
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кокушкинъ Игнатий
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Антонова Ирина
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна
Военная служба
1782
Военная служба
1782
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокушкина Татьяна