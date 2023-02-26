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Федора Константинова

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Жалнин Константин Михайлов

Мать: Устинья Андреева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1848

Муж: Тимофей Марков

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1852

Сын: Марк Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1853

Сын: Лука Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1859

Сын: Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1862

Сын: Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1866

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1868

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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