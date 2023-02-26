Федора Константинова
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Жалнин Константин Михайлов
Мать: Устинья Андреева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1848
Муж: Тимофей Марков
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1852
Сын: Марк Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Лука Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1859
Сын: Филипп Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1862
Сын: Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1866
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1868
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно